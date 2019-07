Operatori dei call center in protesta nel centro storico di Cosenza

I lavoratori hanno chiesto di essere ricevuti dal Ministro del Lavoro oggi in cittĂ per un incontro con gli attivisti del Movimento 5 Stelle, ma sono stati ignorati

COSENZA – Sit in di protesta dei lavoratori della Abramo customer care, questa mattina davanti il liceo Bernardino Telesio dove si sta svolgendo un incontro degli attivisti del Movimento 5 Stelle. Nonostante la contestazione il Ministro del Lavoro non ha inteso riceverli preferendo ignorare le loro istanze. Presenti i sindacati per far sentire al ministro Di Maio le proprie rivendicazioni, a fronte degli incontri che il Ministro ha disertato. Il rappresentante della Fistel Cisl Nerone Antonio per gli operatori del call center Abramo di Montalto Uffugo esprime il proprio malcontento affermando che il settore dei call center ha dato tanto al Movimento 5 Stelle. «E’ un settore che merita ascolto, – afferma Nerone – per riuscire a trovare soluzioni concrete ai problemi che lo attanagliano (delocalizzazione, gare al massimo ribasso, ammortizzatori sociali incerti, ecc.ecc.) essere snobbati dal Ministro del Lavoro sicuramente non ci rende sereni, se non ci riceve lui a chi dobbiamo chiedere? Nella azienda Abramo stiamo vivendo una situazione di stallo dall’inizio del 2019, con continui cambiamenti e comunicazioni aziendali, dal mancato rinnovo dei colleghi a tempo determinato alla applicazione di procedure come il fondo di integrazione salariale, che hanno creato un clima di terrore tra i colleghi. Chiediamo al ministro Di Maio di ricevere i sindacati, e insieme trovare soluzioni al piĂą presto possibile prima che il settore imploda».