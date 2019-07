Due incendi lungo la statale 107 nei pressi di Cosenza

Vigili del Fuoco e Calabria Verde impegnati a domare le fiamme

COSENZA – Da questa mattina le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere incendi divampati in diverse zone della provincia. La situazione è sotto controllo e finora è stato possibile evitare che i roghi si estendessero ulteriormente. In particolare dalle 11:10 i Vigili del Fuoco di Cosenza stanno operando tra la statale 107 e la casa circondariale di via Popilia per spegnere le fiamme che hanno inglobato le sterpaglie presenti nel fazzoletto di terreno che si trova nei pressi della caserma dei Carabinieri. Contestualmente i mezzi di Calabria Verde sono accorsi in supporto per arginare l’incendio a poche centinaia di metri, sempre tra la statale 107 e via Popilia, all’altezza di Vaglio Lise.

