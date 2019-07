Il sindaco di Cosenza soddisfatto per i lavori del Parco del Benessere

COSENZA – «Vanno avanti i lavori del Parco del Benessere e presto avremo una bellissima nuova opera pubblica. Avremo a disposizione una rete ecologica che migliorerĂ la cittĂ , ma soprattutto che migliorerĂ moltissimo la vita delle persone che vivono la cittĂ . Finalmente – scrive il sindaco di Cosenza sulla sua pagina Facebook – avremo un grande parco lineare nel cuore della cittĂ contemporanea, dove tutti i cittadini potranno camminare, correre, praticare attivitĂ fisica all’aperto, andare in bicicletta, giocare e stare insieme. Al riparo dai gas di scarico delle auto. Si allargherĂ il centro pedonale della cittĂ e apriranno tanti nuovi locali. Via Popilia sarĂ inglobata nel centro cittadino.

Intanto sono stati appaltati e sono in corso i lavori delle nuove piazze da un lato e dall’altro del Ponte di San Francesco progettato da Calatrava, e del fiume navigabile. Stanno andando avanti i lavori della Ciclopolitana, del Museo di Alarico, dell’ultimo tratto di Corso Mazzini. E tanti altri. Non riescono a fermarci, nonostante ci provino in tutti i modi. Poi alla fine pubblicheremo un dossier con la descrizione di tutti gli ostacoli che ci hanno creato in questi anni, in generale e per ogni opera pubblica. Va avanti intanto la città dei sogni. Cosenza alla fine diventerà una città che ha trasformato i suoi sogni più belli in realtà . Una città bellissima e innovativa, rigenerata in pochi anni come se ci fosse stato un grande evento (tipo Olimpiadi o Expò)».