Cuccioli abbandonati salvati dalle guardie Ecozoofile

I cuccioli ritrovati all’interno di un cartone, potrebbero essere di razza maremmana

COSENZA – Una manciata di minuti dopo le 13, una pattuglia delle guardie ecozoofile associazione di volontariato le aquile Onlus di Cosenza, in localitĂ Donnici in piena campagna nelle prossimitĂ di una curva ha ritrovato 4 cuccioli di colore bianco, presunta razza maremmana, abbandonati nel pieno caldo afoso. Immediatamente messi in salvo grazie all’intervento dell’associazione che, attivata la procedura, hanno portato i cuccioli presso il canile di Donnici per le procedure di sanificazione.