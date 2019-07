Carenza di sangue: l’Avis di Cosenza apre anche domani alle donazioni

La carenza di sangue nel periodo estivo è purtroppo un problema che affligge molte strutture ospedaliere. L’Avis di Cosenza ha deciso di aprire alla donazione anche di domenica

COSENZA – Domani, domenica 28 luglio, dalle 8:00 alle 12:00, la sede di viale Trieste dell’Avis di Cosenza sarĂ aperta, in via straordinaria per accogliere i donatori e quanti vorranno compiere un gesto importante: donare il proprio sangue. Il fabbisogno infatti, nel periodo estivo è sempre maggiore ma al contempo si registra una carenza della presenza di sacche di sangue disponibili.

Un calo che mette in crisi gli ospedali, e per questo l’Avis ha deciso di consentire ai donatori di approfittare anche domani, domenica 28 luiglio, per aderire alla giornata di raccolta. Tutti i donatori di qualsiasi gruppo sanguigno e i cittadini in buona salute che vogliono diventare donatori di sangue, sono invitati a recarsi nella sede di Cosenza per dare il proprio contributo, in modo da assicurare, per quanto possibile, la continuitĂ delle donazioni e una certa stabilitĂ delle disponibilitĂ delle scorte anche in questo periodo così difficile. Un gesto semplice ma importantissimo, perchè può salvare una vita.