“Riorganizziamoci Calabria”: Di Maio a Cosenza per ascoltare i pentastellati

Quella di Cosenza sarĂ l’unica tappa del ministro e vice premier Luigi Di Maio. L’appuntamento all’Auditorium Guarasci



COSENZA – Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico nell’ambito di un tour che lo sta portando in tutta Italia per ascoltare gli attivisti del Movimento 5 Stelle, domani sarĂ a Cosenza. L’appuntamento è fissato a mezzogiorno nell’auditorium “Guarasci” del liceo classico Bernardino Telesio ed è aperto solo ad iscritti e militanti accreditati. Un incontro che non sarĂ aperto al pubblico e durerĂ fino alle 18. Una lunga assemblea dunque, che ha come obiettivo ascoltare le istanze dei pentastellati.

“Riorganizziamoci Calabria”, così come le altre analoghe assemblee organizzate dal Movimento 5 stelle, servirà a fare il punto sull’andamento del Movimento a livello regionale. Dalla riunione di domani potrebbero emergere novità sulle indicazioni per le prossime elezioni regionali in Calabria.