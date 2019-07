Aggiudicato progetto per nuovo stadio, Occhiuto: “sinuoso come un corpo femminile”

Il sindaco di Cosenza con un post su Facebook ha definito il progetto per il nuovo stadio della cittĂ , come un “sinuoso corpo femminile, ispirato nella forma anche ad una conchiglia”

COSENZA – “SarĂ una grande opera di architettura che richiama la sinuositĂ di un corpo femminile, ma ispirato nella forma anche ad una conchiglia. Di notte sarĂ retroilluminato“. E’ quanto scrive il primo cittadino Mario Occhiuto per annunciare l’aggiudicazione del progetto per il nuovo stadio di Cosenza, definita “una cittĂ innovativa che deve avere un impianto sportivo all’avanguardia. Il progetto esecutivo sarĂ realizzato tenendo conto delle tecnologie piĂą avanzate e secondo le indicazioni dell’Amministrazione comunale”.

“Non sarĂ solo uno Stadio – spiega il sindaco – ma un grande contenitore di attivitĂ sportive, ludiche e culturali. Con sale cinema, palestre, spazi commerciali e museali, luoghi per grandi eventi di spettacolo contemporaneo. Tutti gli spazi esterni saranno riqualificati e adibiti a reti ecologiche e luoghi del benessere e dello sport, creando il quartiere della CittĂ dello Sport. La zona dello stadio, così come quella di Gergeri – con il Ponte, il Planetario e le piazze e il fiume navigabile in corso di esecuzione – diventerĂ un nuovo quartiere di grande qualitĂ con la rigenerazione di tutto il tessuto urbano circostante. Portiamo “pezzi di città ” di grande qualitĂ rigenerando tutti i quartieri della cittĂ ”.

