Cosenza, ai domiciliari spacciava marijuana, un arresto

Convalida d’arresto per lo spacciatore che torna ai domiciliari e denunciato titolare di una attivitĂ di raccolta scommesse abusiva in via degli Stadi

COSENZA – Continuano senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia cittadina diretta dal capitano Merola, finalizzati al contrasto della criminalitĂ , nello specifico allo spaccio di stupefacenti e il controllo di ricevitorie scommesse e sale giochi, predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza. Nella mattinata di oggi difatti, i Militari della Compagnia di Cosenza hanno tratto in arresto, all’ultimo lotto di via Popilia, un soggetto per il reato detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

L’uomo, 29enne Cosentino, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, nell’ambito di un controllo in abitazione è stato sorpreso in possesso di 35 grammi di Marijuana nonché 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, tutto refertato e sequestrato in attesa di accurate analisi. I Militari della Stazione di Cosenza Nord agli ordini del luogotenente Francesco Parisi, dopo averlo tratto in arresto lo hanno tradotto presso il Tribunale di Cosenza per il rito direttissimo nell’ambito del quale il giudice monocratico, convalidando l’arresto ha emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari.

DENUNCIATO TITOLARE AGENZIA SCOMMESSE

Nell’ambito del medesimo servizio i Carabinieri della Sezione Operativa del Norm di Cosenza, col supporto degli Ispettori dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Stato, hanno denunciato un 72enne Crotonese titolare di una attività di raccolta scommesse abusiva in via degli stadi, poiché priva di autorizzazioni e senza licenza del Questore nonché elevato sanzioni amministrative, per un totale di 500 euro, presso una sala giochi di Dipignano presso la quale non era affisso il previsto cartello di divieto vendita tabacchi ai minorenni ed era impiegato personale non autorizzato nella vendita dei tabacchi.