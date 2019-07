Cosenza, “Mezzogiorno di fuoco” in farmacia: rapina da 400 euro

Con il volto travisato da un fazzoletto e armato di un coltellino rapinatore entra in azione in farmacia

COSENZA – E’ stata presa di mira la farmacia di viale Cosmai, in pieno giorno e con all’interno la presenza di alcuni clienti il personale. Poco dopo mezzogiorno, un giovane armato di coltello e travisato da un cappellino e un fazzoletto da lasciare scoperti solo gli occhi, è entrato in farmacia e con fare fulmineo si è portato verso il dipendente che in quel momento era alla cassa insieme ad un cliente mentre effettuava un’operazione di pagamento.

Poche parole mentre puntava il coltello al volto del dipendente della farmacia, di aprire la cassa e consegnare i soldi, altrimenti avrebbe fatto una brutta fine. In farmacia era anche presente uno dei proprietari. Al rapinatore sono stati consegnati tutti i soldi in possesso, una cifra di circa 400 euro. Il malvivente poi si è dato alla fuga. Chiamate ad intervenire le forze dell’ordine, sul posto sono giunti gli agenti della squadra volante della polizia di Stato. Secondo una prima sommaria descrizione il rapinatore era abbastanza alto e vestiva con una tuta e con dei guanti in lattice.

Purtroppo la videosorveglianza non è stata di aiuto. In queste ore la polizia di Stato sta visionando le telecamere poste nei pressi della farmacia per intercettare qualche fotogramma utile alle indagini. I detective della mobile stanno effettuando perquisizioni presso “vecchie conoscenze” con precedenti per rapine, per giungere ad identificare il rapinatore. Il dipendente preso di mira dal malvivente ha accusato un temporaneo malore