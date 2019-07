Cosenza, l’ex pornodivo Franco Trentalance oggi al Museo del Fumetto

Dal mondo del porno a personal coach in corsi e seminari di sviluppo delle capacità personali, nonché un apprezzata penna di romanzi Thriller.

COSENZA – Franco Trentalance ritirerĂ oggi alle 18, al Museo del Fumetto un premio. Il pornoattore bolognese, dopo un ventennio come divo del cinema hard e la partecipazione a trasmissioni e reality TV, nel 2019 si è tramutato in un richiesto personal coach in corsi e seminari di sviluppo delle capacitĂ personali, nonchĂ© un apprezzata penna di romanzi Thriller. Stasera alle 18, presso il Museo del Fumetto di Cosenza (via salita Liceo 1), l’ex pornodivo Franco Trentalance ritirerĂ un premio per il miglior debutto sulle tavole a strisce.

L’attore bolognese, 51 anni, dopo un ventennio vissuto da divo del cinema hard stasera riceverĂ il pubblico e gli studenti della Scuola del Fumetto. Lui infatti è il volto dell’assassino della nuova graphic horror novel Bloody Park.

Franco Trentalance ritirerĂ nell’occasione il premio del Museo del Fumetto di Cosenza per il miglior debutto nell’arte sequenziale, per la pubblicazione del suo primo albo a fumetti, che è la trasposizione del suo secondo romanzo, scritto a 4 mani con il regista Marco Limberti (“il Guardiano del parco”, ed. Pendragon) nel 2017: il protagonista è un solitario guardiaparco, che ama la natura, ma in realtà è uno psicopatico killer che, in contemporanea al movimento #metoo, che è citato in una vignetta della graphic novel, cattura giovani donne per torturarle di fronte all’obiettivo della propria videocamera e vendere sul Deep Web gli atroci video.

Stasera dunque, Trentalance e la criminologa Chiara Penna, proporranno agli studenti e ai giovani calabresi, una “lectio magistralis”, con una performance live della disegnatrice Elena Artese, sul raggiungimento dei propri obiettivi e la realizzazione delle passioni personali. Una lezione aperta al Museo del Fumetto di Cosenza: consigli, regole e pratici esempi dalle, davvero inconsuete, esperienze di vita dello scrittore, personal coach, ed ex star del Cinema per adulti, Franco Trentalance.