Ospedale di Cosenza, Operatori Socio Sanìtari Coopservice in protesta

La mobilitazione degli OSS oggi a Catanzaro ha portato ad ottenere la proroga del contratto

COSENZA – Un nutrito gruppo di Operatori Socio Sanitari alle dipendenze della Coopservice si è mobilitato per ottenere risposte sul proprio futuro. Questa mattina si sono recati a Catanzaro ricordando che con il proprio lavoro hanno “garantito i servizi essenziali per l’assistenza ai pazienti all’interno dell’Ospedale di Cosenza”. Il loro contratto sarebbe scaduto il 31 luglio, ma grazie al proficuo incontro avuto oggi con il commissario per il piano di rientro dal debito sanitario Saverio Cotticelli sono riusciti a ‘strappare’ una proroga di tre mesi. Una rassicurazione per tutti gli OSS cosentini che da anni continuano a chiedere di essere internalizzati e quindi assunti direttamente dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Una soluzione quest’ultima che per ora non verrĂ posta in essere, anche se il commissario ha garantito l’intenzione di voler prendersi carico delle loro condizioni contrattuali. I lavoratori dal loro canto, pur soddisfatti dall’aver ottenuto il rinvio della scadenza di contratto, assicurano che continueranno a battersi per la reinternalizzazione.