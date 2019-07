Cosenza, 100 tirocinanti al Comune grazie alla convenzione con Project Life Calabria

Il Comune di Cosenza, con un’apposita delibera, ha sottoscritto la convenzione con Project Life Calabria. Saranno 100, 50 per semestre, i tirocinanti in arrivo negli uffici comunali

.

COSENZA – Su preciso indirizzo dell’Amministrazione comunale, formulato tra l’altro con apposita delibera di Giunta, questa mattina l’avvocato Giovanni De Rose, in qualitĂ di dirigente del settore Personale e Controllo di Gestione, ha sottoscritto la Convenzione con la Project Life Calabria, societĂ di consulenza accreditata alla Regione Calabria per la direzione e formazione manageriale, specializzata nei servizi ad imprese ed Enti Pubblici. La convenzione consentirĂ nel periodo di un anno a 100 tirocinanti (50 per semestre) di maturare esperienza extracurriculare nell’ambito della pubblica amministrazione. Nella fase in cui si registra riduzione di personale, l’avvio della suddetta convenzione porterĂ nuova linfa negli uffici comunali e nel contempo consentirĂ ai giovani tirocinanti di acquisire conoscenze per il proprio percorso professionale. La convenzione non ha oneri per il Comune, rientrando nell’ambito del Por 2014-2020.