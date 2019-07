Cocaina e arsenale nel centro storico scoperti dai carabinieri

Sono state rinvenute nella prima mattina di ieri nel rione Spirito Santo un arsenale di Armi e cocaina in una soffitta abbandonata

COSENZA – Ad effettuare il ritrovamento i militari dell’Arma della compagnia di Cosenza. Nascosti in alcuni sacchi erano contenute 10 pistole con matricole abrase e un kalashnikov. Insieme alle armi è stato rinvenuto un grosso quantitativo di cocaina, un chilo e seicento grammi.

Il rinvenimento è avvenuto a seguito di un controllo del territorio che i militari dell’Arma hanno eseguito nel fine settimana e si è culminato nella mattinata di ieri. Il rinvenimento è avvenuto nelle prime ore del mattino. Poi sono seguite perquisizioni negli appartamenti attigui alla soffitta della palazzina del quartiere. La soffitta avrebbe un intestatario ma attualmente il rinvenimento è a carico di ignoti. Attualmente armi e cocaina non hanno “un padrone” ma gli investigatori sono all’opera per individuare il gruppo locale a cui appartengono. Le armi sono sotto la lente d’ingrandimento degli specialisti per capire se sono state utilizzate in altri fatti delittuosi.