Cosenza, sciopero dei trasporti. Possibili disagi e soppressione delle corse Amaco

A causa dello sciopero di 4 ore dei trasporti indetto per mercoledì 24 luglio, l’Amco informa che verificarsi dei disagi a conseguente soppressione di alcune corse del servizio urbano. Garantite due fasce orarie

.

COSENZA – Con un comunicato all’utenza la municipalizzata cittadina rende noto che “per mercoledì 24 luglio 2019 è stato proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore dalle segreterie nazionali delle OO.SS. FILT CGIL,

FIT CISL, UIL TRASPORTI, FAISA CONFAIL, UGL FNA e FAST CONSAL. Si precisa che pur non essendo pervenuta dalle organizzazioni sindacali territoriali nessuna comunicazione riportante l’orario di astensione dal lavoro,

singoli lavoratori dell’Azienda potrebbero autonomamente decidere di aderire allo sciopero. In tal caso potrebbero verificarsi dei disagi per la conseguente soppressione di alcune corse del servizio urbano che, ad oggi, non possono prevedersi”.

Si precisa che sarĂ comunque garantito il servizio nelle seguenti fasce orarie:

MATTINA: dalle ore 05:00 alle ore 08:00

SERA: dalle ore 18:00 alle ore 21:00