Amaco, 2018 chiuso con un utile di 30mila euro dopo tre anni di perdite milionarie

A fare il punto della situazione, presentando il bilancio consuntivo 2018 consegnato alla Commissione consiliare trasporti, l’amministratore Unico di Amaco Paolo Posteraro. Spadafora “cifre che gettano le basi per un cammino più tranquillo e per un rilancio dell’azienda”

L’Amministratore Unico di Amaco, Paolo Posteraro, ha illustrato e consegnato alla Commissione consiliare trasporti, presieduta dal consigliere comunale Gisberto Spadafora, il bilancio consuntivo della municipalizzata relativo all’anno 2018 “l’Amaco ha chiuso il 2018 con un utile di bilancio di 30mila euro dopo tre anni di perdite milionarie – ha dichiarato Amministratore Unico nel corso della seduta – è questo uno dei dati più significativi”.

Tra gli aspetti più importanti del consuntivo 2018 la riduzione dell’indebitamento dell’azienda, soprattutto nei confronti dei fornitori, oltre all’incasso di una buona parte dei crediti che erano fermi da anni.

“Alla luce della esposizione dell’Amministratore Unico di Amaco – ha poi detto il Presidente della Commissione trasporti Gisberto Spadafora – non posso che esprimere il mio plauso per l’ottimo lavoro svolto da Paolo Posteraro. Con la sua gestione l’Amaco ha acquisito una marcia in più. Dopo anni di difficoltà , compare finalmente, nel bilancio consuntivo dell’azienda, il segno più. Tutto questo ci lascia ben sperare per il futuro e getta le basi per un cammino più tranquillo e per un rilancio dell’azienda. Sulla scorta delle capacità manageriali dell’Amministratore Unico, questo punto di svolta dovrà rappresentare una garanzia sia per l’utenza che per i lavoratori. La terapia d’urto indicata più volte in Commissione da Paolo Posteraro – ha concluso Gisberto Spadafora – e cioè evitare di generare nuovi debiti e incassare i crediti incagliati, ci convince in tutti i suoi aspetti ed è per questo che oggi esprimiamo una oggettiva soddisfazione dopo l’illustrazione, da parte sua, del consuntivo 2018”.