Cosenza, scontro tra un’auto e una moto nei pressi del ponte di Mancini

Ferito alla spalla il conducente della moto finito a terra dopo lo scontro e trasportato in ospedale

COSENZA – Incidente stradale tra una moto e una’auto poco dopo l’ora di pranzo a Cosenza praticamente all’imbocco del Ponte Pietro Mancini. La moto si stava immettendo su Viale della Repubblica in direzione dell’ospedale, mentre l’auto, una Golf, stava invece procedendo nella direzione opposta. Ad avere la peggio il conducente della moto che a seguito dello scontro è finito per terra ferendosi ad una spalla. È stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale di Cosenza che dopo i rilievi del caso hanno ripristinato la normale circolazione.

Da più tempo viene segnalato che all’incrocio che da Via Romualdo Montagna sale verso il Ponte Mancini (nei pressi dell’ex Oasi Francescana) i cartelli stradali (obblighi e divieti) sono illeggibili perché coperti dalla fitta vegetazione.