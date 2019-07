VIDEO – Cosenza, in fiamme collina a Sant’Antonio dell’Orto vicino la Statale 107

In fiamme diverse sterpaglie e alberi sotto il cavalcavia della Statale che conduce in Sila tra le Paparelle e San’Antonio dell’Orto. Il rogo sta interessando una collina dove sono presenti anche alcune abitazioni lambite dalle fiamme

COSENZA – Un incendio sta interessando una collina a Cosenza nei pressi di via Sant’Antonio dell’Orto e le Paparelle vicino il fiume Crati, non lontano dal ponte di Alarico nel centro storico di Cosenza. Le fiamme stanno divorando sterpaglie e alberi proprio al di sotto della Strada Statale 107 Silana Crotonese con non pochi disagi anche alla viabilità , sopratutto a causa del fumo acre e denso.

Sulla collina interessata dal rogo, che viene alimentato anche dal vento, sono presenti anche alcune abitazioni e terreni alcuni dei quali già raggiunti dalle fiamme. Sul posto stanno lavorando diverse squadre dei vigili del fuoco del comando Provinciale di Cosenza.

