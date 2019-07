Decesso al Pronto Soccorso, la versione della direzione generale dell’Annunziata

Mentre i parenti denunciano la morte del familiare abbandonato per 11 ore in corsia, su una barella, la direzione generale snocciola orari ed esami clinici svolti

COSENZA – Una nota della Direzione generale dell’ospedale civile dell’Annunziata mette in chiaro tutto l’operato svolto dai medici in servizio presso il pronto soccorso. “In relazione agli articoli di stampa relativi al decesso di una paziente di 57 anni in Pronto Soccorso, si precisa quanto segue, a totale confutazione delle notizie errate veicolate in queste ore. La paziente è giunta in Pronto Soccorso alle ore 9.37 del 20.07.2019 con gravi esiti di patologia neoplastica, operata nel mese di febbraio, era attualmente in trattamento chemioterapico.

Dalla scheda di Pronto Soccorso la paziente è stata presa in carico da un primo sanitario alle ore 9.45

Ore 9.46 sono stati richiesti esami di laboratorio;

ore 9.48 è stato richiesto un RX addome e somministrata terapia;

ore 10.34 è stata richiesta consulenza per ecografia addome

ore 11.12 e ore 11.14 rispettivamente, è stato eseguito esame obiettivo e visita chirurgica;

ore 13.56 è stata somministrata terapia antidolorifica e morfina;

ore 15.19 viene presa in carico da altro sanitario per cambio turno

ore 15.23 è stato disposto tac addome con e senza mezzo di contrasto;

ore 19.15 peggioramento del quadro clinico: paziente incosciente e assenza di polso. Nonostante la somministrazione di adrenalina e ventilazione, assenza di ripresa di attività cardiaca. Si constata il decesso della paziente”.