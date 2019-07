La Piattaforma sul dissesto finanziario: “Non fa bene all’immagine di Cosenza e della Regione”

“La speranza è che tutto finisca bene, e dovrebbe essere la stessa speranza che accomuna tutti, maggioranza e opposizione, tifosi e contrari a questa Amministrazione”.

COSENZA – “Una forza politica come la Piattaforma, ormai radicata in cittĂ , apprezzata da tante persone e fulcro sempre piĂą importante di nuove alleanze e per la formazione di compagini, che non fanno mistero di proporsi come attori principali della prossima campagna elettorale per l’elezione del futuro Sindaco di Cosenza, non può non esprimere il proprio pensiero sul giudizio che la Corte dei Conti regionale ha espresso sullo stato delle finanze del Comune”. E’ quanto contenuto in una nota della Piattaforma di Cosenza: “Risulteremmo poco credibili se non ci interessassimo di questa vicenda, essendo noi impegnati da tempo a incontrare i cittadini per scrivere assieme a loro il programma amministrativo. Lo abbiamo giĂ scritto con i commercianti, lo faremo presto con il quartiere del Centro Storico e poi con anche con il mondo della cultura”.

“La Piattaforma è oggettivamente allarmata e preoccupata per il quadro che la Corte dei Conti regionale ha delineato nella sentenza del 18 luglio 2019. Confidiamo che l’Amministrazione Comunale, nello specifico chi in questi mesi sta gestendo il bilancio comunale, possa ricorrere alle Sezioni Riuniti della Corte dei Conti di Roma, con argomentazioni tali da scongiurare la conferma del dissesto finanziario dell’Ente, che di per se non sarebbe una buona notizia. L’immagine della piĂą importante cittĂ della Calabria in default, non farebbe bene a Cosenza stessa, alla Provincia, ma anche all’intera Regione”.

“La Piattaforma seguirĂ attentamente gli sviluppi della vicenda per una serie di motivi, innanzitutto per quelli che il ruolo di Consigliere Comunale impone, ma soprattutto per la scommessa che in tanti hanno fatto su di noi, ossia quella di essere i protagonisti del futuro della cittĂ , che un’eventuale conferma di dissesto con grave colpa, comprometterebbe in modo forte. Tra gli amici della Piattaforma, vi è il gruppo di Cosenza Positiva, che vanta al proprio interno diversi esperti di contabilitĂ nelle pubbliche amministrazioni e con il loro prezioso supporto, seguiremo e valuteremo attentamente ogni singola futura determinazione in merito. La speranza è che tutto finisca bene, e dovrebbe essere la stessa speranza che accomuna tutti, maggioranza e opposizione, tifosi e contrari a questa Amministrazione”.