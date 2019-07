Cosenza, donna muore dopo ore d’attesa in Pronto Soccorso

Quasi 12 ore avrebbe atteso Ivana Curcio al Pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza. La rabbia dei parenti che hanno inscenato una protesta. Aperta un’inchiesta

COSENZA – Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma al Pronto Soccorso dell’Annunziata dove una donna di 57 anni è deceduta sabato sera dopo diverse ore di attesa. I familiari della donna, dopo avere appreso del decesso, hanno infatti inscenato una veemente protesta e per sedare gli animi sono intervenuti i carabinieri, avvertiti dal personale dell’ospedale. Su quanto Ă© accaduto gli stessi familiari della donna hanno presentato una denuncia al Posto fisso di polizia dell’ospedale chiedendo che siano accertate eventuali responsabilitĂ . La donna sarebbe arrivata in ospedale la mattina ed è poi deceduta intorno alle 20 di sera. La Procura della Repubblica di Cosenza ha aperto un’inchiesta sulla morte della donna ed ha sequestrato la cartella clinica.