Anziano scomparso a Donnici. Continuano le ricerche del 25enne a Bisignano

L’uomo, un 73enne del posto, non è rincasato dopo essere uscito ieri mattina. Continuano senza sosta anche le ricerche di Luigi Fumarola scomparso a Bisignano

.

COSENZA – Un 73enne di Donnici risulta scomparso dalla giornata di ieri. L’uomo sarebbe uscito di casa per recarsi nell’orto che curava che faceva tutte le mattine. La sera, però, non avrebbe fatto rientro, facendo scattare l’allarme dei familiari che preoccupati (anche perchĂ© l’uomo necessita della somministrazione di insulina) hanno allertato le forze dell’ordine. In tarda serata sono così scattate le operazioni di ricerca, alla quale partecipano anche i vigili del fuoco.

Da una settimana, invece, non si hanno piĂą notizie del 25enne Luigi Fumarola, scomparso nel nulla da Bisignano. Indagano i carabinieri, lo cercano i vigili del fuoco che ieri hanno rastrellato il fiume Crati dopo che la segnalazione di una persona che avrebbe detto di aver visto il ragazzo. Ma le ricerche non hanno dato l’esito sperato e del giovane ancora nessuna notizia.