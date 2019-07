Da domani i lavori alla rete idrica di via Nitti e Piazza Loreto. Disposizioni al traffico

Il Comune di Cosenza informa che i lavori previsti su via Saverio Nitti e nell’area di Piazza Loreto sono stati rinviati a domani 21 luglio. Le nuove disposizioni al traffico della Polizia Municipale

.

COSENZA – Sono stati rinviati a domani, domenica 21 luglio, l’inizio dei lavori su Via Nitti e nell’area di Piazza Loreto relativi all’ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e quelli di manutenzione straordinaria e di infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite. Pertanto, il Comando della Polizia Municipale ha disposto, dal 21 luglio al 31 luglio 2019, la modifica della vigente disciplina della mobilitĂ sull’area interessata dai lavori, al fine di garantire condizioni di sicurezza agli addetti ai lavori e limitare i disagi agli utenti della strada.

In particolare sono state adottate le seguenti disposizioni:

1) Su via Salvatore Nitti, da Piazza Loreto a via G. Salvemini: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

2) Su via Salvatore Nitti, da Corso L. Fera a via G. Salvemini: senso unico di marcia e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 35 quintali

3) Sull’area d’intersezione compresa tra via Riccardo Misasi, via Giorgio Caloprese, via Salvatore Nitti e Piazza Loreto: restringimento di carreggiata e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 35 quintali

Le linee bus, urbane ed extraurbane, subiranno per la circostanza quelle modifiche di percorso e di fermata necessarie allo svolgimento degli stessi lavori.