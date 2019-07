Vandalizzato il circolo della stampa intitolato a Maria Rosaria Sessa

Atti vandalici e danneggiamenti. Persone non identificate hanno preso di mira la sede del Circolo della stampa “Maria Rosaria Sessa” di Cosenza, ubicata all’interno della stazione ferroviaria di Vaglio Lise.

COSENZA – I danneggiamenti si sarebbero ripetuti per tre volte a 24 ore l’uno dall’altra. La porta di ingresso sarebbe stata forzata e per questo motivo era stato cambiata la serratura. Ma stamattina la nuova scoperta ovvero i vetri del portoncino d’ingresso frantumati. Degli atti vandalici è stata avvisata la Polfer, ai quali è stato anche evidenziato che i locali del circolo potrebbero essere utilizzati da persone senzatetto. Oltre alla sede del circolo intitolato alla giornalista vittima di femminicidio nel 2002, è stata danneggiata anche la porta del Dopolavoro ferroviario, ubicato a fianco della sede del Circolo della stampa Maria Rosaria Sessa. L’area di Vaglio Lise versa in uno stato di abbandono, soprattutto nelle ore notturne.

Y0E-DED/