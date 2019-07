FOTO – VIDEO In fiamme sterpaglie su via Popilia vicino la casa circondariale

Le fiamme stanno interessando un area con alcune sterpaglie stra via Popilia e via Storino. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco

COSENZA – Un rogo, con una lunga colonna di fumo, si è sviluppato in questi minuti su un terreno con alcune sterpaglie su via Popilia, nei pressi della casa circondariale “Sergio Cosmai” e la traversa di Via Storino nei pressi della chiesa di San Francesco. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza ce stanno provvedendo a spegnere le fiamme. A parte il fumo acre che ha messo in difficoltĂ gli automobilisti in transito, per ora non si segnalano danni a cose o persone.