Guccione “il dissesto decreta il fallimento della giunta Occhiuto. È ora che vada a casa”

Il consigliere comunale d’opposizione: “√® tempo di assumersi le proprie responsabilit√† per avviare una fase nuova che porti la citt√† fuori da questo disastro finanziario. Oltre 30 milioni di euro di debiti sono, allo stato, non contemplati nel bilancio di Cosenza per ammissione dello stesso Comune. Ora qualcuno tragga le dovute conseguenze. A pagarne le spese, purtroppo, saranno le famiglie cosentine”

 

COSENZA – La sentenza della Corte dei Conti regionali sulle finanze di Palazzo dei Bruzi, ha inevitabilmente acceso la miccia. Le opposizioni sono sul piede di guerra e attaccano l’Amministrazione comunale e il primo cittadino, colpevoli di non essere riusciti a mettere i conti a posto, esponendo la citt√† e cittadini alle inevitabili conseguenze di un dissesto (sempre che venga confermato dalle sezioni riunite tra 30 giorni). Tuona anche il rappresentate della Grande Cosenza Carlo Guccione, che parte all’attacco dell’Amministrazione comunale chiedendo le dimissioni dell’esecutivo. Lo fa attraverso una nota nella quale, senza mezzi termini, accusa il Sindaco Occhiuto di aver camuffato con tentativi maldestri la grave situazione economica dell’Ente e di “trarre le conclusioni su quanto deliberato dalla Corte dei Conti”, ovvero fare un passo indietro.

“La deliberazione della Corte dei Conti numero 106/2019 viene sancita, senza ma e senza se, la condizione di dissesto del Comune di Cosenza – scrive Guccione – e non sono bastati i tentativi maldestri del sindaco Occhiuto di cercare di nascondere e camuffare la grave situazione finanziaria ed economica che lo vede responsabile in prima persona del default delle casse comunali. Non si pu√≤ paragonare quello che √® accaduto con la sentenza della Corte dei Conti 106/2019 con ci√≤ che avvenne nel 2014, quando la Corte bocci√≤ il Piano di riequilibrio finanziario, poi promosso dalle Sezioni Riunite. Nel 2014 ¬†si trattava di stabilire le misure e gli impegni del cronoprogramma di attuazione del Piano, oggi invece la Corte dei Conti ha preso in esame, monitorato e certificato l’applicazione del Piano di riequilibrio finanziario adottato dal Comune di Cosenza e ha puntualmente verificato ci√≤ che √® accaduto negli anni 2015, 2016, 2017, 2018″.

” Da questo esame – continua l’esponente del PD – √® emerso che gli impegni intermedi, previsti nel Riequilibrio di bilancio approvato dalle Sezioni riunite nel 2014, non sono stati rispettati per nessun anno preso in esame dall’amministrazione Occhiuto e, cosa gravissima, √® emerso che la Giunta ha aumentato i debiti di oltre 200 milioni, raggiungendo quindi oltre 350 milioni di deficit.¬†In pi√Ļ, come ha sottolineato la Corte dei Conti, nella spesa vanno incluse tutte le passivit√† non formalizzate nel bilancio, in quanto fuori bilancio o occulte. Su questi aspetti, le controdeduzioni del Comune non smentiscono le osservazioni di cui alla deliberazione 66/2019 ed anzi si √® potuto ricostruire, a seguito dell’attivit√† istruttoria svolta, che oltre 30 milioni di euro di debiti sono allo stato non contemplati nel bilancio di Cosenza per ammissione dello stesso Comune . Siamo, quindi, al di l√† dell’immaginabile. In questi anni a Palazzo dei Bruzi le Giunte Occhiuto hanno governato la citt√† indebitando sistematicamente il Comune, quindi i cosentini, facendo saltare il Piano di riequilibrio finanziario che era stato approvato per riportare i conti del Comune in equilibrio.

“Basta fare un semplice esempio¬† – si legge ancora¬† – per capire la gravit√† e l’enormit√† della situazione del Comune di Cosenza: quando fu dichiarato il dissesto nella citt√† di Reggio Calabria, e successivamente sciolto il Comune, il debito era di oltre 250 milioni di euro. Parliamo di una citt√† di 150mila abitanti a fronte di non pi√Ļ di 70mila abitanti di Cosenza. Questa la dice lunga su quello che √® accaduto nella citt√† dei Bruzi ai tempi delle varie Giunte Occhiuto. La filosofia portata avanti in questi anni √® stata quella di governare facendo debiti, tanto saranno i cosentini a pagare. Certamente alle affermazioni di Occhiuto (“Nessuna conseguenza per i cittadini”) nessuno crede pi√Ļ: √® come dire ai cosentini che Babbo Natale esiste davvero. Saranno i cittadini, purtroppo, a subire tagli e carenze di servizi, il blocco degli investimenti e l’aumento di tutte le imposte comunali per ripianare i debiti fatti da questa amministrazione.

Qualcuno, a questo punto – conclude Guccione – tragga le dovute conseguenze. √ą tempo che ci si assuma le proprie responsabilit√† per avviare una fase nuova che porti la citt√† fuori da questo disastro finanziario. Ovviamente cosa ci si poteva aspettare di buono da chi non √® stato neanche capace di amministrare le proprie attivit√†?”