Cosenza in dissesto, Italia in Comune: “fare chiarezza, ripartire si può e si deve”

La Delibera 106/2019 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Calabria, nelle 142 pagine di cui è composta, ha sintetizzato gli effetti dell’azione amministrativa su questa città .

COSENZA – “In tempi non sospetti – scrive il gruppo Italia in Comune Cosenza – ci siamo esposti sulla questione dei bilanci e del Piano di riequilibrio evidenziandone le criticitĂ e i dubbi circa i toni trionfalistici con cui quest’amministrazione e chi ne ha di fatto sostenuto le scelte si è espresso e di questo, per ciò che ci interessa, ne dovranno rispondere politicamente agli elettori. Ci avviamo dunque in una fase in cui la cittĂ dovrĂ vivere un periodo ancor piĂą difficile, perchĂ© il preannunciato ricorso comporterĂ un prolungamento dell’agonia, un ulteriore dispendio di denaro pubblico e una discussione tra accusati ed accusatori che produrrĂ zero effetti per la collettivitĂ ”.

“Il nostro pensiero tutt’altro è che ricco di soddisfazione per ciò che è avvenuto, sarebbe da irresponsabili affermare il contrario, ma contestualmente sentiamo il dovere di interpretare questo nuovo corso con uno spirito positivo e propositivo. Dobbiamo iniziare a pensare che il processo di risanamento non dovrĂ riguardare solo i conti ma dovrĂ estendersi ad ogni settore espressione della nostra cittĂ , attraverso un nuovo modo di intendere la politica, un nuovo modo di rapportarsi con i cittadini e soprattutto un nuovo modo di intendere le prioritĂ (meno apparenza e piĂą sostanza oltre a meno personalismi). Per farlo sarĂ necessario spogliarsi di qualsiasi velleitĂ e far in modo che chiunque sia mosso da sensi di rivalsa o che nel corso di questi anni – conclude la nota a firma del coordinatore Serafino Tangari – ha sistematicamente sostenuto l’amministrazione salvo poi abbandonare la nave nel momento in cui iniziava ad imbarcare acqua, stia il piĂą lontano possibile”.