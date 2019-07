Cosenza, Corte dei Conti decreta il dissesto. Occhiuto pronto al ricorso alle Sezioni riunite

Il piano di riequilibrio presentato dal Comune è stato bocciato dalla sezione regionale calabrese di controllo della Corte dei Conti. Come annunciato ieri dal Sindaco Occhiuto, l’Amministrazione farà ricorso alle Sezioni Riunite

.

COSENZA – Per la magistratura contabile della Corte dei Conti il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Cosenza negli ultimi 4 anni non ha rispettato gli obiettivi intermedi fissati per scongiurare il dissesto dell’ente. Dunque, la sentenza della sezione regionale calabrese di controllo della Corte dei Conti (contenuta in una relazione di 142 pagine trasmessa questa mattina agli uffici amministrativi) ha bocciato i conti del Comune e decretando il dissesto finanziario per il mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano finanziario pluriennale. Ci sarebbero differenze tra quanto stabilito dal piano di riequilibrio finanziario e quanto invece messo in pratica dall’Amministrazione di palazzo dei Bruzi.

Dal Comune misure non idonee per evitare il dissesto

Nella sentenza si legge che “il Comune di Cosenza non è stato in grado di assumere idonee misure per garantire l’aumento delle riscossioni e lo smaltimento della spesa decorsi sei anni dal percorso di risanamento, e che, in assenza di eventi eccezionali – allo stato neppure prospettati – e tenuto conto di quanto esposto nella presente deliberazione, non potrà , nei restanti tre anni, recuperare il disavanzo pregresso non ripianato nonché l’ingente deficit formatosi durante la vigenza del piano. In ultimo, le argomentazioni esposte nella odierna camera di consiglio, nella quale è stato sostanzialmente ribadito quanto già in precedenza rappresentato nellememorie depositate, confermano evidentemente le precedenti conclusioni cui è giunta la Sezione”.

Poche entrare e troppe richiese di liquiditÃ

La sezione della Corte dei Conti osserva anche come emerga chiaramente da parte del Comune di Cosenza “una limitata capacità di riscossione, con conseguente rischio della perdita di entrate per prescrizione, ed una continua necessità di richiedere al Tesoriere, per far fronte ai pagamenti, anticipazioni di liquiditÃ

che hanno un costo pari agli interessi corrisposti al Tesoriere sulle somme anticipate”

Ingenti debiti pregressi

Nella sentenza, si legge ancora come sia presente “la sussistenza di ingenti debiti pregressi, smaltiti solo in parte con le anticipazioni di liquidità in più tranches ricevute da CC.DD.PP., il cui saldo, evidentemente, comporta ulteriori aggravi per l’Ente per interessi legali, spese legali etc. che l’Ente dovrà corrispondere al debitore, oltre alla sorte capitale”. Ciò rende doveroso la trasmissione della presente delibera alla Procura della

Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale della Calabria, per quanto di interesse e competenza.

Ma cosa succederà adesso? Per ora nulla, visto che come preannunciato anche ieri dal Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, al termine della sua audizione a Catanzaro dove aveva parlato di netto miglioramento dei conti, così come avvenuto per la bocciatura del 2013, il Comune presenterà ricorso alle sezioni riunite della Corte di Conti a Roma contro il parere negativo, ritenendo di aver messo in campo tutte le necessarie misure per assicurare la stabilità finanziaria dell’Ente.