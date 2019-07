Emergenza estiva 118: tre postazioni in più, ma mancano i medici (ELENCO E ORARI)

Predisposto il piano straordinario per sopperire all’aumento degli utenti con l’arrivo dei turisti. La carenza di personale però potrebbe comportare l’assenza di medici su alcune ambulanze



COSENZA – “Con l’approssimarsi dell’estate, il 118 di Cosenza ha predisposto, un programma operativo volto a fronteggiare l’emergenza sanitaria estiva. In estate – sottolinea il Responsabile della Centrale Operativa 118 di Cosenza Riccardo Borselli – la popolazione destinataria di assistenza sanitaria, nella Provincia di Cosenza si moltiplica per l’affluenza di turisti. Gli interventi di emergenza sanitaria nella provincia di Cosenza, quinta per estensione territoriale in Italia, sono coordinati dalla Centrale Operativa 118 che gestisce annualmente in media 900.000 telefonate, 10.000 informazioni all’utenza, 30.000 interventi di soccorso, 6.000 taxi sanitari, 5.000 trasporti secondari urgenti.

Il sistema di emergenza urgenza 118 della provincia di Cosenza è organizzato in 18 postazioni medicalizzate (ALS), 7 postazioni con soccorritori (BLS), l’elisoccorso di Cosenza, l’elisoccorso di Cirò Marina che serve in particolare l’alto jonio cosentino e al bisogno l’elisoccorso di Lamezia Terme e Locri. Nell’intento di assicurare ai cittadini cosentini e a tutti i turisti la migliore assistenza sanitaria in emergenza durante il periodo estivo è stato predisposto dalla Centrale Operativa il piano denominato “Piano estivo Emergenza 118”, che prevede, l’attivazione di due postazioni BLS (dalle ore 08.00 del 20.07.2019 alle ore 08.00 del 02.09.2019) dislocate rispettivamente, sulla costa jonica nord (Roseto Capo Spulico) e sulla costa tirrenica nord (Praia Tortora), ed una riorganizzazione sul territorio delle risorse esistenti con la temporanea (28.07.19 – 02.09.19) ricollocazione di una postazione BLS sulla costa tirrenica sud (Torremezzo di Falconara Albanese).

Tale configurazione organizzativa è stata raggiunta, nel rispetto dei LEA, nonostante la grave carenza di personale medico che attualmente ha colpito la Sanità calabrese coinvolgendo il Servizio 118. In conseguenza di questa criticità in alcuni giorni su alcune postazioni 118 potrebbe mancare il medico a bordo dell’ambulanza. Tutte le ambulanze medicalizzate del 118 di Cosenza sono dotate del sistema di telecardiologia che collega direttamente con le cardiologie ed emodinamiche del territorio. Percorsi terapeutici assistenziali preordinati sono previsti anche per il trasporto materno assistito per l’emergenza neonatale e per i pazienti affetti da ictus cerebrale e trauma grave. È stata programmata inoltre, attraverso la stampa locale, una campagna di sensibilizzazione all’uso corretto del servizio 118″.

I MEZZI E I SANITARI IN PROVINCIA DI COSENZA

Area Tirrenica

Ambulanze ALS (medico-infermiere-autista 118)

PET Scalea (ALS) 1 Mezzo H24

PET Cetraro (ALS) 1 Mezzo H24

PET Praia

PET Cetraro

(ALS Reperibili) 2 Mezzo H24

PET Amantea (ALS) 1 Mezzo H24

PET Paola (ALS) 1 Mezzo H24

PET Paola

PET Amantea

(ALS Reperibili)

2 Mezzo H24

Ambulanze BLS (Autista soccorritore – 2 volontari)

Volanza Praia* H24 Dalle ore 8.00 del 20.07.2019 alle ore 8.00 del 02.09.2019

Volanza Belvedere H24 Tutto l’anno

Volanza Torremezzo H24 Dalle ore 8.00 del 20.07.2019 alle ore 8.00 del 02.09.2019

* Salvo diversa dislocazione per problemi logistici

Area Ionica

Ambulanze ALS (medico-infermiere-autista 118)

PET Trebisacce (ALS) 1 mezzo H24

PET Cassano (ALS) 1 mezzo H24

PET Corigliano (ALS) 1 mezzo H24

PET Rossano (ALS) 1 mezzo H24

Pet Cariati (ALS) 1 mezzo H24

PET Corigliano

PET Cariati

PET Rossano

(ALS Reperibili) 2 mezzo H24

Ambulanze BLS (Autista soccorritore – 2 volontari soccorritori)

Volanza Roseto Capo Spulico H24 Dalle ore 08.00 del 20.07.2019 alle ore 08.00 del 02.09.2019

Volanza Corigliano H24 Tutto l’anno

Area del Pollino

Ambulanze ALS (medico-infermiere-autista 118)

PET Castrovillari (ALS) 1 mezzo H24

PET Castrovillari (ALS Reperibili) 2 mezzo H24

PET Mormanno (ALS) H24

Pet Lungro (ALS) H24

Pet San Marco Argentano (ALS) H24

Ambulanze BLS (Autista soccorritore-2 volontari soccorritori

Volanza Castrovillari H24 Tutto l’anno

Area Urbana ed Extraurbana Cosenza

Ambulanze ALS (medico-infermiere-autista 118)

PET Acri (ALS) 1 mezzo H24

PET Acri (ALS Reperibili) 2 mezzo H24

PET Rogliano (ALS) 1 mezzo H24

PET Unical (ALS) 1 mezzo H24

PET Cosenza (ALS) 1 mezzo H24

PET Cosenza

PET Rogliano (ALS Reperibili) 2 mezzo

PET Unical

H24

Cosenza 3 mezzo H24

Cosenza 4 mezzo H24

Ambulanze BLS (Autista-2 volontari soccorritori)

Infanza Cosenza H24 Tutto l’anno

Volanza Montalto H24 Tutto l’anno

Area Presilana e Silana

Ambulanze ALS (Medico-infermiere-autista 118)

PET San Giovanni in Fiore 1 mezzo H24

PET San Giovanni in Fiore (ALS Reperibili) 2 mezzo H24

San Giovanni in Fiore Presidio 3 mezzo H24

Ambulanze BLS (Autista soccorritore- 2 volontari soccorritore)

Volanza Spezzano Sila H24 Tutto l’anno

Camigliatello H24 Tutto l’anno

Elisoccorso

Elibase Cosenza (sec effemeridi) Elibase Lamezia H24 Elibase Cirò Marina (sec effemeridi)

Luglio 7.30-19.30 Luglio 7.30-19.30

Agosto 7.30-19.30 Agosto 7.30-19.30 Visite: 77