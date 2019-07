Dissesto finanziario al Comune di Cosenza, terminata l’udienza alla Corte dei Conti

L’Amministrazione cosentina, rappresentata dal sindaco Mario Occhiuto, ha illustrato le proprie controdeduzioni. Il piano è ora al vaglio della sezione di controllo della Corte dei Conti calabrese la cui decisione è attesa nelle prossime ore, in ogni caso entro i prossimi 15 giorni.

COSENZA – Udienza in camera di consiglio della sezione regionale calabrese di controllo della Corte dei Conti per decidere se il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Cosenza negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 abbia rispettato o meno gli obiettivi intermedi fissati per scongiurare il dissesto dell’ente. La camera di consiglio è stata disposta dalla sezione di controllo della magistratura contabile con la deliberazione numero 66 dello scorso 22 maggio, con la quale la Corte dei Conti ha elencato una serie di criticità nel piano approvato nel 2013 dal Comune di Cosenza, criticità “dal cui esame complessivo – ha scritto la magistratura contabile – sembra sussistere il grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano finanziario pluriennale”.

Nella camera di consiglio odierna, l’amministrazione comunale cosentina, rappresentata dal sindaco Mario Occhiuto, ha illustrato le proprie controdeduzioni alle varie criticità riscontrate dalla Corte dei Conti, evidenziando il miglioramento dei conti dell’ente. La decisione della sezione di controllo della Corte dei Conti è attesa nelle prossime ore, in ogni caso entro i prossimi 15 giorni. In caso si esito negativo, l’amministrazione comunale di Cosenza ha già preannunciato che presenterà ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei Conti.