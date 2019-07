ELENCO – Cosenza, pubblicata la graduatoria provvisoria degli aspiranti rilevatori

Pubblicata on-line la graduatoria provvisoria dalla quale il Comune di Cosenza attingerà per reclutare 18 collaboratori autonomi cui affidare l’incarico di rilevatore per censire popolazione e abitazioni.

.

COSENZA – Pubblicata sul sito del Comune di Cosenza, oltre che nel relativo albo pretorio, la graduatoria provvisoria dei rilevatori per il Censimento della popolazione e delle abitazioni 2019 da parte del Settore Affari Generali. L’attivitĂ di rilevazione sarĂ svolta dal 1° ottobre 2019 al 20 dicembre 2019. Avverso alla graduatoria (sono state 276 le domande totali pervenute dove sono stati 18 gli ammessi in base al punteggio) potrĂ essere presentato ricorso, attraverso il Protocollo Generale sito in Piazza E. Cenisio (Palazzo Ferrari) – 87100 Cosenza, entro le ore 12:00 del di martedì 23 luglio 2019.