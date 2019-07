Daspo, annullata misura cautelare per tifoso del Cosenza

La difesa ricorrendo alla Cassazione¬†ha ottenuto l’annullamento dell’ordinanza senza rinvio

COSENZA – In occasione della partita Palermo Cosenza, ottobre 2018 un gruppo di tifosi ultras furono fermati per controlli tra la tratta Messina – Palermo, a seguito di alcuni scontri. In un pulmino ritrovano e sequestrarono oggetti contundenti, tra cui un coltellino e simili. Per quattro tifosi tra cui F.S. 35 anni ultras rossobl√Ļ era stata applicata dal Questore di Palermo anche la misura coercitiva dell’obbligo di firma in concomitanza con le partite del Cosenza calcio. La difesa del 35enne, gli avvocati Matteo Cristiani e Antonio Quintieri, presentando ricorso per Cassazione, terza sezione penale, ha ottenuto l’annullamento dell’ordinanza del Gip di Palermo senza rinvio, disponendo la perdita di efficacia della misura cautelare

