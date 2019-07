Ecologia Oggi: “al via la fornitura delle nuove attrezzature (mastelli e carrellati)”

La consegna, a tutte le utenze della cittĂ , sarĂ effettuata presso gli uffici di via XXIV Maggio numero 32, dove sarĂ possibile richiedere mastelli, sacchetti e tanica per la raccolta dell’olio

.

COSENZA – Ecologia Oggi Spa comunica a tutte le utenze della cittĂ che è attiva la fornitura delle nuove attrezzature (mastelli e carrellati). Un’attivitĂ volta a fornire tutto ciò che è indispensabile per la corretta raccolta differenziata tra le mura domestiche e presso le attivitĂ , effettuata in maniera capillare al fine di rispettare quanto previsto dal Regolamento comunale per la gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati, approvato con Deliberazione n. 9 del C.C, del 27.03.2017.