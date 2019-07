Cosenza, consistente rottura sull’acquedotto Bufalo. Sospesa l’erogazione idrica

Sono in corso gli interventi da parte di Sorical per localizzare la rottura avvenuta a Rogliano. Nessun disservizio, al momento, per la sola utenza del Merone

COSENZA – Il Comune di Cosenza con una nota ha comunicato che “a seguito di una consistente rottura sull’acquedotto Bufalo, nel comune di Rogliano, è stata sospesa l’erogazione idrica. Sono in corso da parte della SoriCal verifiche a valle del gruppo sorgentizio dell’acquedotto per localizzare la rottura e procedere, di conseguenza, all’intervento di riparazione. Pertanto, al momento, si registra l’assenza di erogazione idrica. Per la sola utenza del Merone – fa sapere sempre il Comune – alimentato dalla vasca di accumulo del serbatoio regionale di Cozzo Muoio, non si registra alcun disservizio.