Lavori sulla pavimentazione di piazza Bilotti, cambia la viabilità

Istituito il divieto di transito notturno per consentire il ripristino del manto stradale

COSENZA – Il Settore Infrastrutture del Comune di Cosenza ha programmato per la notte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio i lavori di ripristino della pavimentazione stradale sull’area di intersezione tra via Caloprese e piazza Bilotti. E’ pertanto necessario rivede temporaneamente le modalitĂ di circolazione sull’area interessata come da ordinanza della polizia municipale. Nello specifico, dalle 21:00 del 15 luglio alle 07:00 del 16 luglio viene istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione su via Caloprese, nel tratto compreso tra via Gioia e piazza Bilotti; il divieto di transito su piazza Bilotti, corsia sinistra da via Caloprese a via degli Alimena.