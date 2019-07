Ecologia Oggi, lavoratori in agitazione per lo stipendio al 50%. Lunedì assemblea ‘infuocata’

Sono in agitazione i lavoratori dell’azienda Ecologia Oggi che si occupa della raccolta dei rifiuti a Cosenza. Nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi, lamentano di non aver ricevuto lo stipendio di giugno e neanche la quattordicesima.

COSENZA – Hanno ricevuto una mail inviata da Confindustria nella quale viene loro annunciato che le intenzioni dell’azienda, sono quelle di procedere lunedì prossimo 15 luglio al pagamento del 50% dello stipendio di giugno. I lavoratori però sottolineano che nella mail non viene chiarito che fine faranno le altre spettanze. A fine mese poi il resto del pagamento di giugno, quando saranno maturate, però, anche le spettanze di luglio. I lavoratori, appoggiati dalle forze sindacali, hanno indetto per lunedì sera, davanti alla sede dell’azienda, un’assemblea che si annuncia infuocata. Il rischio è che si decida la sospensione del servizio di raccolta dei rifiuti come segno di protesta estremo.