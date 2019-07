Cosenza, derattizzazione e disinfestazione. Interventi nella zona nord della città

Nuovi interventi di derattizzazione e disinfestazione nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio interesseranno la zona nord di Cosenza. Ecco tutte le vie interessate

.

COSENZA – Proseguono in cittĂ gli interventi finalizzati alla derattizzazione e disinfestazione. Dopo le zone periferiche e il centro cittĂ , nella notte tra domenica 14 luglio e lunedì 15 luglio, la ditta incaricata dal Comune di eseguire gli interventi, si occuperĂ questa volta della zona a nord di Cosenza

In particolare gli interventi saranno effettuati nelle seguenti zone:

Via Bosco De Nicola

Viale Sergio Cosmai

Viale Giovanni e Francesca Falcone

Viale Paolo Borsellino

Via Cesare Gabriele

Via Libero Grassi

Via Pietro Nenni

Viale Giacomo Mancini

Via Popilia

Via Panebianco

Via dei Mille

Rione San Vito

Via degli Stadi

Piazza Zumbini

Piazza Europa

Zona di Serra Spiga

“Per quanto riguarda i prossimi interventi – si legge nella comunicazione inviata al Comune – saranno effettuati con cadenza settimanale tutti i venerdì notte e saranno interessate tutte le aree dove, fino al 31 agosto 2019, si verificheranno particolari necessità ”.