Ecologia Oggi informa: “obiettivo avanzi zero”. Impariamo ad evitare gli sprechi alimentari

Giovedì 11 Luglio 2019, in Piazza XI Settembre a Cosenza, Ecologia Oggi informerà tutti i cittadini su come affrontare il problema degli sprechi alimentare

COSENZA – Ogni anno oltre la metĂ delle verdure acquistate non arrivano in tavola, ma vengono buttate quando sono ancora fresche. Lo spreco non si limita al cibo buttato, ma in questo triste conteggio vanno annoverati tutti gli elementi che compongono la filiera: imballaggi in plastica, vetro e carta, con tutti gli effetti e i costi ambientali che ne conseguono. Con la nostra nuova campagna di informazione e comunicazione, Ecologia oggi vuole affrontare il problema degli sprechi alimentari, programmando eventi e incontri d’informazione. L’utente è elemento focale su cui intervenire al fine di correggere i comportamenti scorretti!​ Obiettivo “avanzi zero”: giovedì 11 Luglio 2019 vi aspettiamo su Piazza XI Settembre il focus sul tema degli sprechi alimentari.