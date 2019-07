Presto una nuova casa per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza

“Oggi è una giornata da ricordare per la grande famiglia dei Vigili del Fuoco di Cosenza”; così il comandante Massimo Cundari: “sarĂ un comando Provinciale logisticamente al passo con i tempi, tecnologico e ad impatto energetico zero”

COSENZA – Esprime grande soddisfazione il comandante dei Vigili del Fuoco di Cosenza, l’ing. Massimo Cundari su quella che definisce una giornata speciale perchè vengono consegnati i lavori per procedere alle indagini geologiche, propedeutiche per la redazione della relazione geologica e la relazione geotecnica del terreno dove sorgerĂ la futura Sede Centrale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza.

“Oggi corono un sogno che ho inseguito assiduamente fin dal mio insediamento avvenuto il 15 settembre del 2016 – scrive Cundari. – Ho voluto con tutte le mie forze dare un impulso decisivo affinchĂ© i miei uomini abbiano un Comando Provinciale logisticamente al passo con i tempi, tecnologico e ad impatto energetico zero. Una grande sede per una grande istituzione, al servizio totale di tutti i cittadini, alla quale mi onoro di appartenere, il C.N.VV.F. (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)”.

“Non sarò certamente io ad inaugurarla come Comandante – sottolinea Massimo Cundari – a causa dei tempi necessari per l’espletamento di tutte le procedure (redazione del progetto definitivo ed esecutivo, bando di gara europeo per l’appalto dei lavori, ect..) ma oggi sono davvero soddisfatto perchĂ© credo fattivamente di aver dato un contributo necessario per l’avvio, nel mio piccolo, ad un qualcosa che la cittĂ di Cosenza, la mia cittĂ , meritava, ma soprattutto meritano gli uomini e le donne che compongono la famiglia del Comando VV.F. di Cosenza”.

Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Cosenza ha voluto ringraziare l’Amministrazione Comunale “che si è fatta carico degli oneri necessari per la concessione a titolo gratuito del terreno ed ha creduto alla mia idea di delocalizzazione dal centro cittĂ ed al Consiglio Comunale che all’unanimitĂ ha approvato il progetto preliminare, e tutti coloro che ci hanno creduto, a cominciare dai miei piĂą stretti collaboratori. Oggi è solo l’inizio di un processo oramai irrevocabile, sono stati stanziati in regime ordinario circa 11 milioni di euro per l’opera che porterĂ i Vigili del Fuoco di Cosenza ad avere una nuova casa”.