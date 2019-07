Cosenza, minori e droga: dalla comunità la 16enne torna a casa

Per lei il giudice ha deciso di disporre il ritorno a casa mentre gli altri tre minori restano in comunitĂ

COSENZA – Davanti al Gip si era avvalsa della facoltĂ di non rispondere la minore difesa dall’avvocato Gianluca Bilotta e nel contempo aveva reso dichiarazioni spontanee. E il giudice per le udienze preliminare ha accolto ieri l’istanza presentata dalla difesa della sedicenne decidendo per “la permanenza in casa”, lasciando nell’immediato la comunitĂ dove era stata trasferita dal giorno dell’arresto. Per gli altri minori ci sarĂ ancora da attendere e nel frattempo continuano la permanenza in comunitĂ .

La pista investigativa su droga e minori nasce da una rapina consumata in casa ai danni di una donna da un ragazzo minorenne fidanzato con una delle attuali indagate per recuperare i soldi e pagare il debito contratto con un fornitore (leggi qui la notizia)