Cosenza, il Sindaco assegna i settori ai 6 nuovi dirigenti e il comando della polizia municipale

Il sindaco Mario Occhiuto ha assegnato questa mattina i settori di competenza ai sei nuovi dirigenti assunti ieri ed affidato il comando della Polizia Municipale, con delega ai Trasporti e Mobilità a Giuseppe Bruno, già in carica

.

COSENZA –Â Questa mattina il sindaco Mario Occhiuto ha avuto un lungo e proficuo colloquio con i sei nuovi dirigenti vincitori del concorso, che proprio ieri avevano firmato a Palazzo dei Bruzi il contratto con il capo del Personale, Giovanni De Rose. Dopo il confronto conoscitivo, il primo cittadino ha dunque scelto quali settori di competenza assegnare ai neo funzionari attesi dal compito di rilanciare la gestione della macchina amministrativa. Le nuove assegnazioni hanno comportato la riorganizzazione complessiva della macchina burocratica cittadina e la rimozione di alcune deleghe ad interim.

Gli incarchi ai settori dei nuovi dirigenti

All’architetto Walter Bloise è stato assegnato il settore Decoro urbano, alla dottoressa Annarita Pellicori va il Welfare, all’avvocato Agostino Rosselli il ramo Studi e ricerche, all’ingegnere Giovanni Ramundo il settore Ambiente, all’avvocato Francesco Giovinazzo le Attività produttive, mentre all’ingegnere Antonella Rino il settore Appalti e contratti. Infine, l’architetto Giuseppe Bruno, dirigente già in carica, assume il comando della Polizia Municipale con delega ai Trasporti e Mobilità .

Di conseguenza, Giovanni De Rose (Personale; Controllo di Gestione; Avvocatura comunale) non avrà più l’interim della Polizia municipale. Angela Carbone (Ufficio del Piano – PSC) non avrà più l’interim delle Attività produttive e, in virtù appunto della suddetta riorganizzazione, Giuseppe Nardi (settore Programmazione risorse finanziarie, Bilancio, Patrimonio, Società partecipate, Turismo) non avrà più il Welfare ad interim. Nei prossimi giorni gli incarichi saranno formalizzati attraverso le necessarie procedure.