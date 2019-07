Cosenza, Faustino Nigrelli nuovo referente della galleria nazionale di Palazzo Arnone

La dottoressa Antonella Cucciniello, direttore del Polo museale della Calabria, ha assegnato a Faustino Nigrelli l’incarico di referente della Galleria Nazionale di Cosenza

.

COSENZA – In considerazione dell’imminente pensionamento di Domenico Belcastro la dottoressa Cucciniello ha avocato la direzione ed ha individuato in Faustino Nigrelli il funzionario referente della Galleria Nazionale di Cosenza. Storico dell’arte Nigrelli è attuale direttore del Museo Statale di Mileto. Forte della sua esperienza certamente darà massimo impegno e dedizione in favore di una prestigiosissima sede museale ubicata nel Cinquecentesco Palazzo Arnone di Cosenza.

Fra i tanti tesori che la Galleria Nazionale di Cosenza custodisce segnaliamo le opere di Pietro Negroni, Marco Cardisco, Mattia Preti, Massimo Stanzione, Jusepe de Ribera, Luca Giordano per la Sezione Acquisizioni; i dipinti della collezione di Banca Carime, avuta in comodato; la sezione Umberto Boccioni che espone una straordinaria raccolta grafica del maestro futurista, nonché la sezione dedicata all’arte contemporanea. La Galleria Nazionale di Cosenza è afferente al Polo museale della Calabria, guidato da Antonella Cucciniello.