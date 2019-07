Cosenza, Camera di Commercio: Algieri rieletto presidente

Insediato il Consiglio della Camera di Commercio di Cosenza, i membri hanno proceduto all’elezione del presidente dell’ente riconfermando l’uscente Klaus Algieri

COSENZA – Klaus Algieri rieletto alla presidenza della Camera di Commercio di Cosenza. Prima delle procedure di voto si è insediato il nuovo consiglio camerale. Erano presenti: il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli; il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio; il sindaco di Rende, Marcello Manna; il sindaco di Montalto Uffugo, Pietro Caracciolo.

“Grazie alle imprese, alle associazioni di categoria, ai sindacati, ai rappresentanti dei consumatori e agli ordini professionali per avere creduto nella forza di #OpenCameraCosenza. La rivoluzione culturale che animerà anche i nostri prossimi 5 anni alla guida dell’ente camerale fa ormai parte di un patrimonio di idee condivise. Investiremo energie sul capitale umano, sulla cultura, sui saperi. La Camera di commercio di Cosenza ha raggiunto risultati importanti, diventando persino “case history” per l’OCSE. Come sempre le imprese sono la nostra bussola da posizionare in cima alla piramide camerale”.

E’ quanto ha sostenuto Klaus Algieri in occasione del suo intervento al termine della votazione che ha sancito la sue rielezione alla guida dell’ente camerale. “Innovazione, identitĂ , promozione della cultura e del territorio, trasparenza e ascolto – ha affermato Algieri – saranno elementi che animeranno ancora la nostra governance. Continueremo a costruire reti istituzionali e sinergie tra attori economici, sociali, culturali. Unire le differenze e trovare sintesi sono azioni essenziali per la crescita di tutto il territorio”.

Dal 2017 Klaus Algieri è presidente di Si.Camera, societĂ nazionale in house a maggioranza Unioncamere. Il primo ottobre 2018 è stato eletto presidente di Unioncamere Calabria. Il 18 dicembre 2018, su indicazione dell’Ufficio di Presidenza di Unioncamere, l’assemblea dei soci di Uniontrasporti ha deliberato la sua nomina a membro del Comitato di Controllo Analogo della societĂ consortile. Ricopre anche le cariche di presidente di Confcommercio Calabria e Confcommercio Cosenza.

A giugno del 2019 Klaus Algieri ha presentato – prima volta nella storia della Camera di commercio di Cosenza – il Bilancio di mandato. “Il sistema camerale – ha affermato Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere – sarĂ sempre al fianco della Camera di Commercio di Cosenza come negli anni scorsi. Complimenti e buon lavoro al presidente Algieri”. “Importante la riconferma – ha sostenuto il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio – di Klaus Algieri. Ha lavorato per unire il sistema camerale calabrese. La Camera di Commercio di Cosenza è un valore aggiunto nella costruzione del sistema camerale”.

“Costruire l’area urbana – ha sostenuto il sindaco di Rende, Marcello Manna – significa procedere con una cabina di regia comune. Esprimo vicinanza al progetto della Camera di commercio. Complimenti per quello che è stato fatto”. “La Camera di Commercio di Cosenza – ha affermato il sindaco di Montalto, Pietro Caracciolo – ha raggiunto risultati importanti per l’intera Calabria. Complimenti ad Algieri e al consiglio camerale”