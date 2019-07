Cosenza, Prefettura e Garante regionale dell’infanzia uniti contro gli abusi sui minori

Il Prefetto di Cosenza e il Garante Regionale per l’infanzia e l’Adolescenza uniti nella prevenzione ed il contrasto degli abusi a danno dei minori. Servono risorse economiche e personale qualificato a supporto dei servizi sociali

.

COSENZA – Si è svolta presso la Prefettura di Cosenza, presieduta dal Prefetto Paola Galeone, una riunione alla quale hanno partecipato il Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, i vertici delle Forze dell’Ordine, i rappresentanti dei Servizi Sociali dei Comuni della provincia di maggiori dimensioni, nonché del mondo della Chiesa e del Terzo Settore. Riunione che rientrava nell’ambito delle attività e degli interventi di sistema idonei a rafforzare la prevenzione ed il contrasto degli abusi a danno delle persone di minore età con particolare riferimento alla tutela degli orfani dai crimini domestici.

La discussione, dopo un’attenta analisi di tutti i dati forniti dalle Forze dell’Ordine, si è incentrata sull’individuazione di condivise strategie e modalità di intervento che, in un contesto altamente problematico come quello della provincia di Cosenza, devono indubbiamente confluire in attività progettuali per le quali sarà necessario attingere a risorse, anche economiche. Progettualità , che, per come emerso dall’odierno incontro, non possono prescindere dall’individuazione e selezione di personale qualificato che possa intervenire anche in supporto ai servizi sociali comunali sovente carenti, sotto il profilo quantitativo, di dipendenti.