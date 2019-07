Cosenza, sabato 6 luglio l’insediamento del consiglio della Camera di Commercio

Alle ore 17:30, presso l’ente camerale, è stata convocata la prima riunione del consiglio che avrà come ordine del giorno l’elezione del Presidente

.

COSENZA – Stabilita per sabato 6 luglio 2019, alle ore 17:00, la data di insediamento del Consiglio della Camera di Commercio di Cosenza. E’ quanto si legge nel Decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n° 77 del 14-06-2019. All’ordine del giorno l’elezione del presidente . L’iter elettivo seguirà la ormai radicata formula progettuale di #OpenCamera per cui, la casa delle imprese, sarà aperta al pubblico, alla stampa, alle emittenti televisive e a tutti quelli che vorranno condividere un momento importante per il territorio della provincia ed essere presente al momento della proclamazione del Presidente che “ascolterà ”  le imprese per il periodo 2019/2020.