Cosenza, lunedì il “Downtour” dell’AIPD: per combattere i pregiudizi

Quarant’anni di impegno a sostegno delle persone con sindrome di down. L’8 luglio l’AIPD promuove a Cosenza il Downtour con una marcia, una festa e un dibattito per combattere i pregiudizi

COSENZA – L’Associazione Italiana Persone Down celebra i suoi 40 anni con Downtour: un lungo viaggio in camper su e giĂą per l’Italia che sta toccando 38 delle 54 sezioni AIPD. Il tour è partito da Roma lo scorso 21 marzo, in concomitanza con la Giornata mondiale delle persone con la sindrome di Down, e si concluderĂ a metĂ ottobre sempre nella Capitale. Lo scopo è di incontrare e raccontare le qualitĂ e le potenzialitĂ delle persone con la sindrome di Down. Lo slogan dell’iniziativa è “Da 40 anni combattiamo un’unica malattia: il pregiudizio”.

Il camper arriverĂ a Cosenza lunedì 8 luglio: alle 17.30 è prevista la marcia solidale di “Mamme per le mamme”, organizzata dal gruppo Facebook Life, con partenza dalla villa vecchia. Durante la passeggiata il cantastorie William Gatto illustrerĂ le bellezze del centro storico della cittĂ . Alle 18.15, in piazza dei Bruzi, ci sarĂ l’accoglienza del Downtour, con a bordo la sezione AIPD di Matera. SeguirĂ un dibattito e una festa in piazza alla presenza di istituzioni e associazioni del territorio che si occupano di disabilitĂ . La serata si chiuderĂ con un aperitivo solidale alle Cucine di Palazzo Salfi.

Ad organizzare l’evento cosentino è la sezione locale dell’AIPD, guidata dalla neo presidente e consigliera dell’AIPD nazionale, l’avvocato Emily Amantea: “Siamo orgogliosi di essere, come cittĂ e come sezione, una delle tappe del tour – ha dichiarato Amantea – l’appuntamento dell’8 luglio sarĂ l’occasione per ricordare che le persone con la sindrome di Down e con disabilitĂ intellettiva possono fare molte cose e farle bene. Come associazione, infatti, siamo da sempre impegnati nella tutela dei diritti delle persone con disabilitĂ , nel rafforzamento della loro autonomia e nel sostegno alle famiglie. La tappa di Cosenza è stata fortemente supportata dall’amministrazione comunale, dalle istituzioni del territorio, dal gruppo Facebook Life, da molte associazioni che si occupano di disabilitĂ e dal Centro servizi per il volontariato della provincia Cosenza. A tutti loro vanno i nostri piĂą sentiti ringraziamenti”.