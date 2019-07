Cosenza: animi ‘caldi’ a Palazzo dei Bruzi, consiglieri pronti a far cadere il sindaco

In commissione Bilancio la presa di coscienza: «E’ arrivata l’ora di andare a casa»

COSENZA – Tensione a Palazzo dei Bruzi. La presa di posizione dell’amministrazione Occhiuto che rifiuta di assumere i dirigenti vincitori di concorso sta esasperando gli animi dei consiglieri comunali. «Stiamo facendo solo delle figuracce – tuona Bianca Rende – credo sia arrivata l’ora di andare a casa». A sollevare l’ipotesi della sfiducia al sindaco di Cosenza Mario Occhiuto è stato il consigliere d’opposizione del PD Damiano Covelli dopo una discussione in commissione Bilancio sul mancato rispetto della sentenza del Consiglio di Stato che impone di rimuovere i dirigenti esterni nominati in maniera fiduciaria (cui contratto è ormai scaduto) e di assumere gli aventi diritto. Un’irregolaritĂ che è costata ai cosentini, secondo i dati riportati da Covelli, ben un milione di euro tra spese legali e futuri rimborsi. A far scattare le ire dei consiglieri una lettera dell’avvocato Ornella Nucci che diffida tutti gli organi competenti, compresi i consiglieri che però non hanno alcuna competenza in materia di nomina dei dirigenti, in cui si intima di far rispettare la sentenza, ad oggi ignorata, del Consiglio di Stato pronunciata nell’ottobre 2018.

Ad accodarsi ai consiglieri del PD, pur con qualche rimostranza nei confronti del loro agire politico, è stato Giovanni Cipparrone che a chiare lettere ha affermato: «Ci sono le condizioni per la sfiducia. Trovate 16 consiglieri io sarò il 17esimo a firmare per far cadere il sindaco così andiamo tutti a casa. Mi si contesta di aver firmato la buffonata del ‘Salvadebiti’, ho sbagliato, ma sento di essere sereno rispetto all’opposizione che non si è neanche presentata in Consiglio comunale per protesta». A sottolineare l’atteggiamento definito ”irresponsabile” del primo cittadino di Cosenza è stata la consigliera Bianca Rende che ha affermato come sia necessario «assumere questi dirigenti e mandare via chi non ne ha titolo. Siamo ormai nel baratro a causa dell’atteggiamento strafottente nei confronti della legge. Se non faremo nulla interverrĂ il Prefetto, perderemo così ancora una volta tempo e denaro». Silenzio tra i consiglieri di maggioranza, anche se potrebbe essere facile ipotizzare il ‘tradimento’ di Occhiuto da parte della nascente Piattaforma che, ad ora, sta perseguendo (in parte) la strada della discrezione.