Educazione sentimentale, da settembre nelle quinte classi elementari di Cosenza

Il Comune ha promosso per il prossimo anno scolastico incontri sull’educazione sentimentale nelle quinte classi delle elementari. E’ il primo esempio nel Sud

COSENZA – Dall’inizio dell’anno scolastico 2019-2020, il settore educazione del Comune di Cosenza promuoverĂ incontri sull’educazione sentimentale tra i bambini delle V classi delle scuole elementari della cittĂ . E’ la prima cittĂ meridionale che attiverĂ questi corsi, curati da uno psicologo, che hanno una straordinaria e riconosciuta importanza nella prevenzione dei conflitti di genere, della violenza tra le mura domestiche.

Il progetto è è finalizzato a fornire gli strumenti alle ragazze e ai ragazzi delle scuole primarie e per contrastare e prevenire la violenza di genere e il bullismo, concependo la scuola pubblica come spazio di pluralitĂ , di educazione alle differenze e al rispetto di sĂ© e dell’altra/o. Portare l’educazione sentimentale nelle scuole di primo grado- ha detto Campanella- permette di fornire ai ragazzi conoscenze e strumenti che gli consentano di diventare degli adulti in grado di vivere un’affettivitĂ equilibrata. Il Comune di Cosenza è al diciassettesimo posto in Italia, primo nel Centro Sud, come servizi alle scuole, secondo le rilevazioni effettuate nel 2018 da Legambiente.

“L’iniziativa- spiega il dirigente del settore, Mario Campanella- è la prima in assoluto in Italia ed è stata fortemente voluta dal sindaco Mario Occhiuto e dall’assessore al ramo, Matilde Spadafora Lanzino. L’educazione sentimentale si articola in discussioni, con linguaggio appropriato, tendenti ad accrescere il valore dell’amore e del rispetto e ad inoculare nei futuri adulti una percezione concreta di intangibilitĂ dell’altro. Tutte le rilevazioni sulle violenze domestiche e sulle violenze sessuali – prosegue Campanella – partono da questo enorme buco nero che va ben al di lĂ del nostro Paese, e che riguarda l’assenza, sin dalle scuole primarie , di un progetto che punti a qualificare e ad esaltare il valore del rispetto dell’altro”.