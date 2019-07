In servizio giĂ dal mese di giugno, coadiuvato dalla sua equipe ha eseguito diversi interventi chirurgici per tumori all’apparato digerente

COSENZA – Proveniente dal Policlinico Universitario Sant’Orsola di Bologna, Nardo torna  nella cittĂ dei Bruzi, dove aveva giĂ diretto, tra il 2007 e il 2012, la Chirurgia Epato-Bilio-Pancreatica,  inaugurando all’Ospedale dell’Annunziata la stagione dei trapianti di rene. In servizio dal 1° giugno, l’equipe del prof Nardo – dr.ri Arcuri, Doni, Picarelli e Stabile – ha eseguito diversi interventi chirurgici, per tumori dell’apparato digerente, alcuni dei quali di alta complessitĂ , in pazienti provenienti da diverse aree della Calabria.

Di recente, al Congresso Nazionale Congiunto di Chirurgia, che si è svolto pochi giorni fa a Genova,   è stata assegnata  al prof Nardo l’organizzazione e la Presidenza del prossimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Patologia dell’Apparato Digerente (SIPAD) che si svolgerà a Cosenza.

Al congresso di Genova, oltre a presentare la sua esperienza di chirurgia mini-invasiva, con il robot da Vinci per il trattamento di un tumore del fegato e con la laparoscopia per un tumore del pancreas, in due giovani pazienti calabresi, ha illustrato una nuova tecnica, da lui ideata, per il prelievo laparoscopico, a circuito chiuso, del grasso omentale, fonte inesauribile di cellule staminali. “E’ un nuovo campo di ricerca  – ha dichiarato il prof. Nardo – per il quale abbiamo avviato una collaborazione scientifica con il Dipartimento di Farmacia, Scienze della Salute e della Nutrizione, dell’ Unical.  Si tratta di una ricerca traslazionale, destinata ad aprire nuove strade nella terapia delle insufficienze d’organo e dei tumori per la ottimizzazione della cura dei pazienti”.