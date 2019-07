Ecologia Oggi, Fp Cgil e Fit Cisl: “senza garanzie, il 15 blocco totale di tutte le attività”

Le due sigle sindacali hanno comunicato che questa mattina è stato ricevuto il pagamento di maggio. Su mandato dei lavoratori, saranno chieste garanzie sulle prossime scadenze e sull’erogazione di giugno e quattordicesima mensilitĂ , che dovranno essere corrisposte entro il 15 di luglio. In caso contrario blocco totale delle attivitĂ

.

COSENZA – Si è svolta ieri sera fino a tarda notte, l’assemblea dei lavoratori dell’azienda Ecologia Oggi del cantiere di Cosenza. I lavoratori che, ricordiamo, non hanno percepito il salario riguardante il mese di maggio, che doveva essere corrisposto entro il 15 u.s., dopo una lunga discussione, hanno preso atto della comunicazione della Prefettura di Cosenza, dello sblocco dei pagamenti del salario di maggio, che è stato corrisposto questa mattina e della contestuale disponibilitĂ a un incontro con tutte le parti in causa, che si svolgerĂ nei prossimi giorni.

Questo quanto riportato in una nota a firma delle sigle sindacali Fp Cgil e Fit Cisl dei lavoratori di Ecologia Oggi che scrive i lavoratori hanno dimostrato senso di responsabilitĂ non bloccando le attivitĂ di raccolta e spazzamento della cittĂ , nonostante il ritardo di oltre 15 giorni accumulato sul pagamento della mensilitĂ . Non è la prima volta che si verificano ritardi nella corresponsione dei salari, ma non si era mai arrivati a tanto. Nell’incontro, che si terrĂ in Prefettura, le organizzazioni sindacali Fp CGIL e Fit CISL, presenti fino alla fine dell’assemblea, su mandato dei lavoratori, chiederanno garanzie sulle prossime scadenze salariali e in particolare sull’erogazione del mese di giugno e quattordicesima mensilitĂ , che dovranno essere corrisposte entro il 15 di luglio”.

“Se dall’incontro – conclude la nota – non dovessero arrivare notizie certe e rassicuranti sul rispetto della tempistica dei pagamenti, i lavoratori, insieme alle OO.SS. programmeranno tutte le azioni previste e legali per garantire le sacrosante spettanze dovute ai lavoratori. Portando al blocco totale di tutte le attivitĂ giorno 15 dalle ore 21:00. Ringraziamo la Prefettura di Cosenza e la Digos per il supporto e la disponibilitĂ mostrata per l’ennesima volta, sicuri che grazie anche al loro contributo, al senso di responsabilitĂ dei lavoratori l’incontro in Prefettura darĂ le giuste risposte”