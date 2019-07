Cosentini in piazza per difendere la capitana Carola (FOTO – VIDEO)

Circa un centinaio di persone si sono ritrovate in piazza XI Settembre per manifestare contro la criminalizzazione della 31enne tedesca

COSENZA – Un grido di allarme si è sollevato dalla società civile cosentina. Circa un centinaio di persone si sono riunite ieri pomeriggio in piazza XI Settembre per manifestare contro l’arresto della capitana della Sea Watch 3, ammanettata nei giorni scorsi per aver forzato il blocco delle motovedette ed essere approdata a Lampedusa. La decisione del gip Alessandra Vella in merito al provvedimento, è stata rimandata ad oggi, mentre la Procura di Agrigento chiede per la 31enne tedesca il divieto di dimora nella provincia di Agrigento. Numerosi gli attestati di solidarietà in tutto il Paese. Anche a Cosenza preoccupati per l’escalation di criminalizzazione dei migranti promossa dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini, decine di persone hanno protestato davanti il palazzo della Prefettura. Diverse le realtà che sono intervenute ai microfoni unite da un unico principio: “Prima i poveri”. In controtendenza con la propaganda razzista dilagante Cosenza dimostra così la sua vocazione all’accoglienza e all’inclusione.